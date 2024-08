Exploziv! Funcționari ai Consiliului Concurenței, suspectați de mită de la Sumitomo. Procuratura Anticorupție confirmă

10:40

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a declarat, după o conversație cu ministrul de externe Dmîtro Kuleba despre ofensiva Ucrainei în regiunea Kursk, că UE sprijină pe deplin lupta poporului ucrainean. Borrell a scris despre aceasta pe rețeaua de socializare X ( fostă Twitter), relatează presa ucraineană. Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline […] Articolul Josep Borrell, despre ofensiva ucraineană în Kursk: UE sprijină pe deplin lupta ucrainenilor apare prima dată în Realitatea.md.