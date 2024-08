foto | Grav accident la Cimișlia: Un tânăr și-a pierdut viața

11:30

Autoritățile vamale din Republica Moldova și Ucraina își intensifică cooperarea prin implementarea sistemului de control video VICOS (VIdeoCOntrolSystem), pentru un schimb de informații mai eficient privind mărfurile și mijloacele de transport care traversează frontiera comună. În cadrul postului vamal Palanca, directorul interimar al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Viorel Doagă …