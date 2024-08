Volodimir Zelenski anunţă că a preluat controlul în 74 de localităţi ruseşti

17:40

Ucraina poate produce peste 3 milioane de drone într-un an, dar pentru a atinge această țintă are nevoie de finanțare din partea partenerilor internaționali, a declarat ministrul adjunct al industriilor strategice ucrainene, citat de Kyiv Independent. „Dispunem de o capacitate suficient de mare de producție și putem produce peste 3 milioane de drone de diferite […] Articolul Cantitatea enormă de drone pe care Ucraina vrea să le producă pe an pentru a putea face față războiului cu Rusia lui Putin apare prima dată în Disinfo.