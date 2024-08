Tunelurile de spionaj ale lui James Bond vor fi transformate în locuri turistice

17:00

Antrenorul principal al echipei Petrocub Hîncești, Andrei Martin, a împărtășit așteptările sale de la viitorul meci retur din turul 3 preliminar al Europa League cu The New Saints."Așteptările sînt simple. Am avut un drum dificil pînă aici, am ajuns cu bine. Am avut o ședință de antrenament înainte de meci, am încercat să ne obișnuim cu terenul. Este aproape același gazon artificial ca în Mold