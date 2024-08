O aplicație mobilă, dezvoltată de eleve din Moldova, apreciată la un concurs internațional: au obținut locul II 

10:40

S-a stins din viață actrița Maria Urschi. Informația a fost confirmată de fiica acesteia, Laura Urschi, într-un mesaj pe Facebook, publicat în data de 10 august. Artista avea 77 de ani. „În încercarea de a-l salva pe tata, am pierdut-o azi pe mama. Tata încă nu știe. Covid-ul a reușit, totuși, să ne răpească pe […] The post Actrița Maria Urschi s-a stins din viață. Mesajul fiicei artistei appeared first on NewsMaker.