FOTO/VIDEO Avion transportat pe străzile din Chișinău și scos în afara orașului: explicația polițiștilor

17:10

Cazurile de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova au crescut săptămâna trecută cu 45% față de perioada 22 – 28 iulie. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de medicul epidemiolog din Secția bolilor transmisibile a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Ana Puga. Potrivit medicului, săptămâna trecută, au fost confirmate 743 de cazuri de infectare cu COVID-19, […] The post Republica Moldova se confruntă cu un nouă val de COVID-19. Doar săptămâna trecută cazurile au crescu cu 45% appeared first on NewsMaker.