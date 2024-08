Zelenski, despre incursiunea în Kursk: „Operaţiunea asta e catastrofa acestui război pentru Rusia”

10:00

“Visul meu a devenit realitate”. Este reacția vicecampioanei olimpice, Anastasia Nichita, după ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. “Încă nu îmi vine a crede că am reușit să mă calific în finală. Este un rezultat spre care am tins toată cariera mea sportivă. În sfârșit, pot să zic că visul meu a devenit realitate, am venit cu gândul să obțin o medalie olimpică, indiferent ce culoare. Este argint, dar pentru mine e mai scump decât aurul sau orice metal de pe această lume”, a declarat Anastasia Nichita după lupta de aseară.Deși a avut un an greu, Anastasia spune că nu a renunțat niciodată și a luptat pentru a ajunge la olimpiadă.“Am avut un an foarte greu. Din februarie până în aprilie eu nu am putut să mă antrenez la saltea. În luna aprilie-mai, am început parcă să intru în formă și în luna iunie aflu ca este nevoie urgentă de operație. În tot acest timp, unica ce nu am pierdut este încrederea. Am reușit să mă mobilizez și să dau tot din mine ca să ajung aici, la olimpiadă și să obțin o medalie”, a mai spus Anastasia Nichita.Vicecampioana olimpică spune că dedică această medalie fratelui său, care nu mai este în viață, dar și tuturor celor care au susținut-o pentru a ajunge pe podium.“Vreau să dedic această medalie fratelui meu, care M-a adus pe salteaua de lupte. Din păcate, nu mai este în viață, dar sunt sigură că se bucură de acolo de sus. Și, desigur, o dedic tuturor celor care au fost implicați în procesul meu de pregătire, oamenilor cu suflet mare care s-au rugat pentru mine și s-au bucurat din suflet pentru rezultatul meu”, a mai spus campioana.Anastasia Nichita, în vârstă de 25 de ani, a devenit vicecampioană olimpică, vineri, 9 august, la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva a concurat la proba lupte libere, categoria 57 kg. Aceasta este a patra medalie în palmaresul lotului național olimpic, la ediția din acest an a competiției. Trei medalii de bronz au fost câștigate anterior de judocanii Denis Vieru și Adil Osmanov, dar și de canotorul Serghei Tarnovschi. Totodată, aceasta este și prima medalie de argint a Republicii Moldova după o pauză de 24 de ani.Anastasia Nichita este triplă campioană europeană (2020, 2022, 2023), campioană mondială (2022) și vicecampioană mondială (2023). Totodată, a fost desemnată cea mai bună luptătoare din Europa și s-a clasat pe primul loc în topul celor mai bune luptătoare din lume în categoria de greutate de până la 57 kg, potrivit United World Wrestling (2024).