Căldurile extreme au făcut peste 47000 de victime în Europa anul trecut; România, în topul țărilor cu decese

Tabloul lui Van Gogh „Noapte înstelată”, recreat sub forma unui parc în Bosnia şi Herţegovina În mijlocul colinelor şi pajiştilor verzi din centrul Bosniei, un antreprenor local şi-a dus la îndeplinire un vis mai vechi: să recreeze una dintre cele mai faimoase picturi ale lui Vincent van Gogh, ''The Starry Night'' (''Noapte înstelată''), sub forma unui parc natural, informează Reuters, citat de Agerpres. Halim Zukic, rezident al oraşului Visoko, voia să construiască un parc după ce, în urmă cu 2...