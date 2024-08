Marina Tauber cu interdicție de a părăsi Moldova, în următoarele 60 de zile – Ce planuri avea politicianul

12:40

Opoziția extraparlamentară critică modificările operate de Parlament la programul „Prima Casă". Mai mulți politicieni au semnalat faptul că prin recentele modificări sunt discriminați cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare ei fiind excluși din lista beneficiarilor programului „Prima Casă" „Este inacceptabil ca cetățenii moldoveni care muncesc din greu peste hotare să fie excluși de la oportunități ... După ce opoziția a criticat modificările la programul „Prima Casă", deputatul Radu Marian a venit cu explicații „Nu am intervenit pe acest aspect, nu am „scos" și nu am „adăugat" diaspora