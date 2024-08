Italia și Elveția pledează pentru un nou summit de pace privind Ucraina, cu participarea Rusiei

15:50

Manifestările masive împotriva rasismului au atras zeci de mii de oameni în mai multe orașe din Marea Britanie. Asta după ce organizația „Stand up to Racism" a convocat demonstrații împotriva violenței de dreapta în întreaga țară. Marșurile s-au desfășurat sub sloganul „Migranții nu sunt dușmanul" în peste 20 de orașe britanice, cele mai masive fiind în Belfast, Liverpool și capitala Londra.