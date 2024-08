„Ne Vedem Acasă 2024” – pe 17 august, Guvernul Republicii Moldova invită diaspora la festival

12:50

Două sute de școli din Republica Moldova vor fi dotate cu echipamente, materiale didactico-metodice și mobilier în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”. Valoarea totală a proiectului se ridică la $2 280 000. Precizările au fost făcute Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat publicat pe 9 august. În cadrul concursului de selectare, 408 instituții de […] The post Calculatoare, tablete interactive, mobilier. 200 de școli din Moldova vor beneficia de dotări appeared first on NewsMaker.