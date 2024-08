Petrolierele fantomă ale Rusiei în Moldova: Autoritățile cer clarificări de la companiile implicate

17:30

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis să reducă rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, de la 6,75% pe an, începând cu data de 8 august 2024, precum şi a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50%, de la 7,75% pe an, şi a ratei […]