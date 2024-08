Ialoveni: Un bărbat și-a împușcat mortal cumnatul, după care s-a sinucis

08:40

Primăria Municipiul Chișinău informează că, începând cu miercuri, traficul rutier va fi suspendat parțial pe mai multe străzi din capitală. Astfel, în perioada 07.08.2024 – 25.08.2024, va fi suspendat parțial traficul rutier pe bd. Moscova, în scopul executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal.