Banca Națională a Ucrainei adaugă sloganul „Glorie Ucrainei! Slavă eroilor!” pe noile bancnote

09:50

Medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris are o valoare record de 862,57 euro, potrivit unei analize a materialelor utilizate pentru fabricarea medaliilor olimpice, realizată de platforma de investiţii Saxo. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La JO de la Tokyo, o medalie de aur valora 643,46 euro şi la Rio, în 2016, … The post Cât valorează medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris first appeared on ZUGO. Articolul Cât valorează medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris apare prima dată în ZUGO.