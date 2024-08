Un oraș din Polonia va face săptămâna de lucru de 35 de ore pentru funcționari, cu același salariu

13:40

Producţia de vin a Franţei, cel mai mare producător mondial, va scădea semnificativ în acest an Producţia de vin a Franţei, cel mai mare producător mondial, ar urma să scadă semnificativ în acest an, după ce vremea extrem de umedă a dus la înmulţirea bolilor în podgorii, iar unele regiuni au fost afectate de grindină şi îngheţ, a informat vineri Ministerul Agriculturii. Producţia totală de vin ar urma să se situeze între 40 şi 43 milioane hectolitri, sub media din ultimii cinci ani, de 44,2 mili...