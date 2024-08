Federația de Haltere din Moldova va contesta rezultatele lui Marin Robu la Olimpiada de la Paris

10:30

Bonusuri pentru fiecare „client", test cu detectorul de minciuni și salarii în plicuri — așa funcționează call centrele din Chișinău, care se ocupă de escrocherii. Angajații sună oameni din întreaga lume, de la România până la țări din Africa, și le oferă „oportunitatea de a câștiga la bursă". Cei care cad în plasă investesc până […]