Mai multe târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele capitalei

Deputatul Iurie Păsat s-a stins din viață în dimineața zilei de luni, 5 august, în urma unui șoc anafilactic, anunță partidul PAS. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Cu mare durere în suflet anunțăm decesul colegului nostru, deputatul Iurie Păsat. A fost un coleg dedicat, muncitor, integru. De-a lungul anilor, s-a dedicat comunității, inclusiv în calitatea …