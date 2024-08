Cursul valutar oficial la 10.08.2024

11:30

Direcția generală educație, tineret și sport a Primăriei municipiului Chișinău anunță că ajutorul material acordat familiilor defavorizate pentru pregătirea elevilor pentru noul an școlar 2024-2025 (etapa I) a fost transferat la Poșta Moldovei, transmite IPN. Banii vor fi eliberați de către prestatorul de servicii de plată titularului sau mandatarului acestuia... The post Banii pentru școală au fost transferați la poștă appeared first on ALBASAT.