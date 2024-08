A patra medalie pentru Republica Moldova! Anastasia Nichita a câștigat argintul la JO de la Paris

08:50

Vrei să descoperi o Moldovă ALTFEL? Atunci vino la IarmarEco 2024, locul unde se întâlnesc cumpărătorii conştienţi care prețuiesc produsele de calitate cu producători locali și antreprenori sociali deosebiți! Te invităm să fii parte a comunității EcoVisio & IarmarEco! Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ÎNREGISTRAREA EXPOZANȚILOR ȘI VÂNZĂTORILOR: IARMARECO – este târgul producătorilor și organizațiilor, … The post Ai o afacere cu impact social sau de mediu? Înregistrează-te la Târgul IarmarEco 2024 first appeared on ZUGO. Articolul Ai o afacere cu impact social sau de mediu? Înregistrează-te la Târgul IarmarEco 2024 apare prima dată în ZUGO.