Republica Moldova se confruntă cu un nouă val de COVID-19. Doar săptămâna trecută cazurile au crescu cu 45%

10:20

Deputata fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, Marina Tauber a anunțat pe 8 august că ar fi „forțată” să părăsească Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare. Deputata s-a plâns că ar fi primit amenințări pe numărul personal de telefon. „Nu este prima dată. Ultima amenințare a fost însoțită de o fotografie […] The post „Sunt forțată să părăsesc țara”. Tauber se plânge pe online de intimidări, deși încă nu a anunțat poliția appeared first on NewsMaker.