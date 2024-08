Canoistele Daniela Cociu și Maria Olărașu s-au calificat în finala Jocurilor Olimpice de la Paris

14:20

Așa, Bună Seara – Istoria e pentru iubitorii de umor. Datorită modului reușit în care se îmbină întrebările de istorie și glumele, inteligența și umorul, logica și creativitatea, această emisiune a intrat în topul preferințelor publicului moldovean de pe YouTube. Vizualizările, aprecierile și comentariile spectatorilor sunt dovada faptului că „Așa, Bună Seara” este o atât […] The post Așa, Bună Seara – urmărește cum show-ul se creează chiar sub privirea ta appeared first on NewsMaker.