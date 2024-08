Ce se întâmplă dacă Rusia oprește tranzitul gazului prin Ucraina, după incursiunea ucrainenilor în Kursk

10:50

După ce Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a infirmat informațiile lansate de jurnalista Natalia Morari, potrivit cărora, compania străină Sumitomo, care activează în domeniul automotivelor, ar urma să plece din Republica Moldova fiindcă ar fi fost amendată cu sute de milioane de lei, candidata anunțată la alegerile prezidențiale a venit cu o replică, dar și cu documente care demonstrează spusele sale. Mai mult, potrivit lui Morari, Alaiba s-ar fi evidențial ca „unul dintre participanții de rang înalt în cazul extorcării a 400 de mii de euro de la compania Sumitomo”. „Domnul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, afirmă că sancțiunea despre care vorbeam anterior, pe care a primit-o Sumitomo, în sumă de 268 milioane de lei, este un fals. Domnule Alaiba, în calitate de ministru, cred că puteați să vă documentați mai bine. Cel puțin eu am făcut-o. Mă refer aici la decizia Consiliului Concurenței, semnată de președintele instituției, Alexei Gherțescu, la data de 25 mai 2022.Dumneavoastră ați scris că „e adevărat, compania are o istorie veche de peste cinci ani cu Consiliul Concurenței, inițiată încă de guvernele oligarhilor”. Domnule Alaiba, când a fost numit domnul Gherțescu în funcție (apropo, prietenul Dvs., propus tot de către Dvs. pe 15 februarie 2022)? Corect, numirea s-a votat pe 17 februarie 2022, iar acesta a preluat conducerea peste 4 zile. Adică, preiei funcția și, după 100 de zile de activitate, pui o sancțiune de 268 milioane, semnezi această decizie și dai vina pe guvernele oligarhice? Păi, nu dumneavoastră ați spus că este profesionist? De ce nu a oprit această problemă?”, a declarat Natalia Morari într-un video postat pe rețelele sociale.Potrivit jurnalistei, procesul de investigare a pornit în 30 septembrie 2021, conform Dispoziției Plenului Consiliului Concurenței nr. 33, atunci când toată puterea era deja în mâinile PAS, și nu cu cinci ani în urmă. ”Ce treabă au oligarhii cu asta? Totul a fost făcut de către guvernarea voastră și de către prietenii Dvs. personali! Deci, cine este mincinos în acest caz?”, spune Morari.Mai mult, Centrul Național Anticorupție ar investiga cauza privind extorcarea mitei în sumă de 400 de mii de euro de la reprezentanții companiei Sumitomo din Republica Moldova de către adjunctul prietenului lui Alaiba, Alexei Gherțescu.„Întrebați-vă prietenii, domnule Alaiba, cine a scris pe foiță suma de 400.000 de euro într-un local din Chișinău în schimbul rezolvării problemei cu sancțiunea de 268 de milioane de lei. În cadrul investigației au depus mărturii Igor Corman, directorul Sumitomo în Moldova, dar și alți reprezentanți ai structurilor statului. Vorbim deja de o extorcare clară, la care, judecând după evenimentele ulterioare, ați putea avea legătură”, mai spune Natalia Morari.Astfel, sancțiunea nu a fost aplicată nu datorită acțiunilor autorităților statului, dar în pofida lor.„Nici Președintele țării, nici Președintele Parlamentului, nici Guvernul, reprezentat de către viceprim-ministru, adică de către Dvs., nu au împiedicat abuzul. Abuzul a fost temporar oprit de către trei judecători ai Curții de Apel, prin decizia lor asigurătorie, care a suspendat aplicarea sancțiunii și un eventual faliment al investitorului. De aceea scrieți, domnule Alaiba, că nici o amendă nu a fost aplicată. Dintre noi doi, domnule Alaiba, cu fake-urile vă ocupați anume Dvs. Așadar, după sancțiunea fără precedent de 268 de milioane de lei, despre care Dvs. susțineți că ea nu a fost emisă, două dintre cele mai mari asociații de afaceri ale investitorilor străini din țară au expediat o scrisoare președintei Sandu, premierului Gavriliță și președintelui Parlamentului Grosu”, mai spune candidata.În acest sens, Morari a adresat mai multe întrebări către ministrul Economiei.„Domnule vicepremier: Dumneavoastră ați citit scrisorile publice formulate de Asociația Businessului European și Asociația Investitorilor Străini în adresa conducerii țării? Reiterez – două dintre cele mai vocale asociații de business. Sunteți de acord cu concluzia EBA, precum că „astfel de abordări afectează grav credibilitatea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu impact direct, nu numai în rândul investitorilor existenți în Republica Moldova, care astfel își vor regândi planurile investiționale și de dezvoltare, dar și atragerea unor noi investiții străine din Uniunea Europeană”? Dar cu observația FIA, care remarcă că „recenta Decizie a Plenului Consiliului Concurenței pune, pe baza unor motive îndoielnice și formale, într-un fon de umbră activitatea acestui important investitor străin, compromite atractivitatea climatului de afaceri, în special parteneriatele public-private, dar și știrbește din imaginea țării”?Domnule Alaiba, ce reacție a existat la scrisorile asociației? Niciuna, zero! De ce nici Dvs., nici doamna Sandu nu luați măsuri drastice și decisive? Răspunsul este simplu: Sumitomo nu a plătit! În concluzie, domnule Alaiba, Dvs., ca și toată guvernarea Maiei Sandu – ori, voi sunteți miniștrii ei, nu ai noștri – sunteți obișnuiți să mințiți constant și nerușinat. Mereu altcineva e de vină, mereu găsiți scuze, mereu vă scapă totul din mâini. Vreau să vă mai întreb: câți investitori ați adus pe parcursul a patru ani de guvernare a Maiei Sandu voi toți? Unde sunt companiile promise, H&M, UBER? Dar cu Revolut ce s-a întâmplat, domnule Alaiba? Exact ca și Fujikura, voi ne anunțați că Fujikura a plecat din Republica Moldova din cauza războiului, dar în Ucraina ei continuă să lucreze? De râs și de plâns”, a conchis Natalia Morari.Pe canalul de YouTube al Nataliei Morari a fost publicat, în data de 4 august, o nouă ediție a emisiunii sale în care prezintă evenimente de actualitate. În ediția respectivă, jurnalista a declarat că compania Sumitomo ar urma să plece din Republica Moldova, după ce i-a fost aplicată „din pod” o amendă de 268 milioane de lei.Ulterior, ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, a comentat afirmațiile Nataliei Morari cu privire la situația companiei Sumitomo. Oficialul le-a calificat ca fiind un „fals”.Potrivit lui, compania nu intenționează să-și încheie activitatea în țara noastră. „Este cea mai adevărată minciună, inventată pe loc gol. Am discutat chiar acum cu conducerea companiei. Nu există nici un motiv oricât de distant ca acest subiect să aibă vreo substanță”, a menționat el.Ministrul a infirmat și faptul că Sumitomo ar fi fost amendată. „Ca și mai sus, zero dovezi. Zero surse citate. Zero referințe. Doar o propoziție citită convingător și expresiv la cameră. Nu a fost eliberată nici o amendă”, a precizat acesta.Totodată, Dumitru Alaiba a recunoscut că Sumitomo se află într-un proces de judecată cu Consiliul Concurenței, sugerând însă că firma nu ar fi încălcat nimic.„Compania are o istorie veche de peste cinci ani cu Consiliul Concurenței. Inițiată încă de guvernele oligarhilor. Această investigație a ajuns în judecată, iar următoarea ședință este în octombrie. La ședință a fost invitat și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vom reprezenta acolo interesele economiei și investitorilor”, a comunicat acesta.