Tânărul care și-ar fi înjunghiat mortal iubita, din gelozie, într-un partament de la Rîșcani, trimis în judecată: Ce pedeapsă riscă

Andrei Doronicef are 39 de ani, face sport, este om de afaceri de succes, crește, împreună cu soția sa, doi copii și visează să escaladeze, la propriu, mai mulți munți. Nu consumă alcool, nu fumează și duce o luptă permanentă cu sine însuși. „Nu sudui nici în gând”, declară el. Andrei și-a început viața de la zero, acum 10 ani, când a conștientizat că este dependent de droguri grele și a lăsat doar dezastru în urma sa. S-a întâlnit cu moartea de câteva ori, când își lua doza, a „vândut tot din casa mamei, covoare, mobilă, chiar și un frigider stricat, tot absolut am dat pe droguri”, dezvăluie el la „Fără Protocol” cu Dorin Galben. I-a reușit însă să-și dea o nouă șansă, cu sprijinul celor apropiați și al celor de la Asociația „Inițiativa Pozitivă”, la care puteți apela pentru ajutor, accesând acest link - https://positivepeople.md/despre-noi/.