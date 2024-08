„Ne-am coordonat pentru a gestiona situația”. Ministrul Energiei al României, discuție cu Parlicov după instituirea stării de alertă

09:40

Yahya Sinwar este noul lider al mișcării palestiniene Hamas. Acesta a fost desemnat pe 06 august și-l va înlocui pe fostul lider Ismail Haniyeh care a fost asasinat la Teheran, în 31 iulie, transmite Reuters. Numirea lui Sinwar a fost anunțată după ce şeful Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a promis că răspunsul grupării sale la […]