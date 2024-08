Premieră pentru educația din Moldova. Două cadre didactice de la Heritage au devenit lidere educaționale certificate de University College London

10:15

Marea Dictare Națională se află la cea de-a doua ediție. În acest an, ea se va desfășura pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. Dictarea are drept scop sărbătorirea limbii române și promovarea vorbirii și scrierii corecte în rândul tuturor cetățenilor.