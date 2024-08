Ministrul Spînu nu știe dacă e vizat sau nu în dosarul penal pe drumul Leova-Bumbăta, după ce doi funcționari de la ASD au statut de bănuit

02:30

Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov, a fost convocat repetat la Ministerul Afacerilor Externe, la 1 august. Oficialului i-a fost exprimat protestul în legătură cu actul de spionaj, în care funcționari din Parlament și Poliția de Frontieră ofereau informații angajatului ambasadei Rusiei. Astfel, asistentul atașatului militar al Ambasadei ruse la Chișinău, a fost declarat persona non grata.