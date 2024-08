„Toată sala de o sută de persoane aplauda. În realitate, doar am înșelat pe cineva”. Afaceri murdare în call centre din Chișinău

11:30

Debitul râurilor din Republica Moldova a scăzut la jumătate în vara acestui an. Declarația a fost făcută de reprezentanții Ministerului Mediului pentru Radio Moldova. Potrivit acestora, un grup de specialiști inspectează starea râurilor Ialpug, Cubolta și Lăpușna. De cealaltă parte, experții de mediu au declarat că râurile sunt atât de poluate, încât nu se permite nici […] The post Râurile din Moldova, în pericol? Ministerul Mediului: debitul a scăzut în jumătate în vara acestui an appeared first on NewsMaker.