Procurorii suspendați din funcție vor putea activa în sectorul public sau privat

08:30

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, spune că de organizarea licitației pentru închirierea spațiilor comerciale de la Aeroport se ocupă Agenția Proprietății Publice. Spînu spune că nu are nicio legătură cu eșuarea licitațiilor de la Aeroport și că nu s-a întâlnit niciodată cu reprezentanții companiei care au depus dosarul...