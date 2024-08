Luptătorul de stil greco-roman, Valentin Petic, învins în sferturile de finală la Jocurile Olimpice de la Paris

18:20

Deputatului PAS, Radu Marian a venit cu o explicație cu privire la amendamentul său la Prima Casă Plus. Reacția vine după ce deputatul a fost acuzat că a exclus diaspora din program. „Nu am scos și nu am adăugat diaspora. Eu doar am introdus în lege o concretizare și am reiterat ce este în vigoare și până acum. Încă de la începutul programului „Prima Casă” există o prevede obligatorie care spune că beneficiarii trebuie să fie angajați în Republica Moldova și/sau să aibă venituri în Republica Moldova”, a menționat Radu Marian.