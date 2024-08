La Reședința Prezidențială de la Condrița va avea loc Festivalul Pădurii. Intrarea este liberă

14:15

Festivalul „LAPOIANA" revine și în acest an cu cea de-a VI-a ediție! Pe 10 și 11 august, ești invitat(ă) în inima satului tradițional moldovenesc, unde farmecul mioritic va întâlni ritmurile electronice și energia vibrantă a artiștilor. Evenimentul se va desfășura în satul Glinjeni din raionul Fălești.