Serghei Tarnovschi s-a calificat detașat în semifinala olimpică la canoe single 1000 m

20:40

În noaptea de 5 august 2024, ratele celor mai mari două cripto-active după capitalizare a scăzut semnificativ. Prețul Bitcoinului a scăzut sub 50 000 de dolari, al Ethereum – la 2 200 de dolari. Altcoinurile au scăzut, de asemenea, în mod semnificativ. Publicația ucraineană de specialitate Incrypted a cerut reprezentanților burselor de criptomonede opinia lor […] The post Reprezentanții burselor de criptomonede au oferit detalii despre motivele probabile ale prăbușirii pieței cripto appeared first on Omniapres.