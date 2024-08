JO de la Paris. Trei sportivi moldoveni vor concura miercuri

13:00

Cel puțin patru persoane au fost ucise, joi, într-o explozie de gaze la un bloc cu cinci etaje din regiunea Sverdlovsk, din Munții Ural, în Rusia, au declarat oficiali ruși pentru situații de urgență, potrivit The Moscow Times. 15 persoane au fost salvate de sub dărâmături, inclusiv șapte copii.