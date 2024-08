Jocurile Olimpice: alți trei sportivi din Republica Moldova intră în competiția de la Paris

08:30

Un robot dentist cu inteligență artificială, care a fost dezvoltat de compania Perceptive, a efectuat pentru prima dată o procedură stomatologică pe un om. Informația a fost raportată de New Atlas. Potrivit oamenilor de știință, utilizarea unui scaner 3D de înaltă precizie poate crea un model detaliat al gurii fără a fi nevoie de raze […]