În ultimii ani, municipalitatea a cumpărat sute de autobuze și troleibuze

22:30

Astăzi a fost disputat primul meci din cadrul rundei a treia preliminare din Liga Europei dintre Petrocub Hîncești și The New Saints din Țara Galilor.Partida s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Andrei Martin, scor 1:0. Meciul retur dintre acești doi adversari va fi jucat pe 13 august în deplasare. Petrocub - The New Saints (Țara Galilor) 1:0Marcator: Davies, 20 - 1:0.Petr