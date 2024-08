Autoritățile de la București: Podul de la Ungheni, peste Prut, va fi construit până în 2026

11:00

LIVE TEXT: Ion Creangă, șeful Direcției juridice din Parlament și un polițist de frontieră au fost reținuți într-un dosar de spionaj, informează sursa INDEX. Informația deocamdată nu a fost confirmată oficial Ofițerii SIS efectuează percheziții, în aceste momente la Parlament. Este vorba de acțiuni procesuale într-o cauză penală sub conducerea PCCOCS, iar acțiunile au loc ...