Un tânăr, reținut pentru șantaj; O amenința pe fosta concubină că publică imagini intime cu ea dacă nu-i oferă 500 de euro

Mariah Carey anunţă un nou turneu de Crăciun pentru 2024 Mariah Carey, care a devenit inseparabilă de sezonul festiv datorită hitului său "All I Want For Christmas is You", a anunţat vineri, un nou turneu de Crăciun. Turneul "Mariah Carey's Christmas Time" se va desfăşura în 20 de oraşe americane, între 6 noiembrie şi 17 decembrie. Acesta va fi al treilea an consecutiv în care Mariah Carey efectuează un turneu de Crăciun, după "Merry Chrismas to All!" în 2022 şi "Merry Christmas One and All!" în...