Performanță Remarcabilă: Andrian Mardare avansează în Finala Suliței la Jocurile Olimpice 2024

16:50

Aproape 200 de copii din Ucraina vor merge în clasa I în școlile din Chișinău. Șapte dintre aceștia au ales școlile cu predare în limba română, 31 – în limba ucraineană și peste 150 – cu predare în limba rusă. Potrivit autorităților capitalei, cei mai mulți au solicitat înmatricularea la gimnaziul „Taras Șevcenko” din sectorul […] The post În clasa întâi, la Chișinău. Autoritățile: aproape 200 de copii din Ucraina au cerut înmatricularea appeared first on NewsMaker.