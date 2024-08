VIDEO Chiar și un castravete ne poate îngrășa? Nutriționista Ecaterina Andriușcenco, despre riscuri și greșeli în dietă

13:40

O mașină a ars în totalitate, pe 3 august, în sectorul Botanica al capitalei. Arderea a avut loc după ce a explodat butelia de gaz de la automobil. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Pe online au fost publicate imagini cu un automobil, în flăcări, pe strada Trandafirilor din […]