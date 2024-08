Fier uzat, colectat și transportat ilegal în zona de frontieră

10:30

În fiece an, vara, timp de două luni cetățenii Moldovei suferă de caniculă. Și la mijlocul lui iulie, curent în unele localități mercurul termometrelor stradale a trecut de +40 grade Celsius. În acest an Republica Moldova s-a aflat în epicentrul temperaturilor extreme. Canicula a afectat sănătatea cetățenilor moldoveni – cca 30 de persoane au avut insolații. Și an de an arșița e tot mai mare. Codu