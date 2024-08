Ce spun medicii despre înțepăturile de albine și viespi

21:00

„Ne dorim să păstrăm tradiția, an de an, să bucurăm publicul, să revenim acasă eroi, eroii țării, ca oamenii într-adevăr să înțeleagă că și în R.Moldova poți obține rezultate frumoase. Doar trebuie să crezi în tine, să-ți dorești enorm de mult. Este o medalie foarte valoroasă, nu are preț. Multă lume a muncit pentru asta. O dedic oamenilor care într-adevăr țin la mine, și-au făcut griji și mă iube