Se anunță vreme instabilă și ploi de scurtă durată

A II-a etapă de înscriere a elevilor la liceele din capitală începe astăzi, 1 august. Absolvenții clasei a X-a pot depune dosarul pe platforma escoala.chisinau.md până pe data de 4 august. După prima etapă de admitere au rămas neocupate 819 locuri, transmite IPN. Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret...