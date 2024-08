Avertisment al lui Antony Blinken la G7: Atacul asupra Israelului este iminent

00:30

Funcționarul din cadrul Secretariatului Parlamentului, cu statut de bănuit într-o cauză penală, a fost suspendat din funcție, conform legislației în vigoare, pe durata desfășurării investigațiilor realizate de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conducerea Parlamentului, de comun cu Secretariatul Parlamentului acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea continuării obiective […] The post Angajatul Parlamentului, bănuit de trădare de Patrie, suspendat din funcție appeared first on Omniapres.