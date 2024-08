Primăria Capitalei anunță că mai mulți copaci bătrîni vor fi tăiați

12:00

"Sînt moldovean. Da, de origine sînt găgăuz, dar îmi prețuiesc și cred foarte mult în țara mea, Republica Moldova". Declarația a fost făcută de către Alexandr Stoianoglo, fost procuror general, notează Noi.md."În viață, am avut multe oportunități de a pleca să lucrez pentru un alt stat - niciodată, însă, nu am trădat interesele Moldovei, pentru că aici m-am născut, am crescut și, pentru mine,