Ai o afacere cu impact social sau de mediu? Înregistrează-te la Târgul IarmarEco 2024

09:20

Parlamentul se va convoca în ședință solemnă dedicată celebrării a 30 de ani de la adoptarea Constituției. Evenimentul va avea loc luni, 29 iulie, începând cu ora 11:00. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ședința solemnă va reuni actuali și foști deputați, foști președinți de țară și de Parlament, foști președinți ai Curții Constituționale, membri ai … The post Şedințǎ solemnǎ în Parlament. Republica Moldova marchează 30 de ani de la adoptarea Constituţiei first appeared on ZUGO. Articolul Şedințǎ solemnǎ în Parlament. Republica Moldova marchează 30 de ani de la adoptarea Constituţiei apare prima dată în ZUGO.