Scandalul legat de genul a două sportive ia amploare: CIO afirmă că testele de gen, făcute anterior asupra lor, sunt ilegale

Un angajat al Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău a fost declarat persona non grata și urmează să părăsească țara. Despre aceasta a fost anunțat ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, care a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe. "Decizia autorităților moldovenești a fost luată urmare activităților specifice întreprinse, în rezultatul cărora […]