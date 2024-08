Ai un proiect documentar despre oamenii și viața din Republica Moldova? Înscrie-te la MOLDOX Inspiration Workshop 2024

11:00

Ploaia de meteoriți Perseidele are loc în fiecare an și poate fi observată pe cer doar câteva zile. Ca întotdeauna, fenomenul are loc în perioada 17 iulie – 24 august. Cu toate acestea, evenimentul poate fi văzut cel mai clar în noaptea de 12 spre 13 august. Despre asta menționează BBC.