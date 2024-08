O tenismenă originară din Moldova a câștigat bronzul Olimpiada de la Paris. A reprezentat Spania

08:30

10 ani de NewsMaker La 1 august, NewsMaker a sărbătorit 10 ani de la fondare. În materialul «10 ani cu NewsMaker» puteți afla cum a început NM cu o echipă din opt persoane, cum s-a dezvoltat și cum și-a extins audiența, inclusiv în străinătate, și despre țările unde suntem cel mai mult citiți. Materialul povestește despre cititorii noștri, despre «merele noastre de aur» și alte victorii. Redactorul-șef al NM, Stela Untilă, a scris un editorial despre […] The post NM Espresso: Despre aniversarea de 10 ani a NewsMaker, marele interviu video al lui Recean pentru NM și despre nota «trei cu plus» a Moldovei appeared first on NewsMaker.