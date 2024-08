Ucraina a ordonat evacuarea mai multor oraşe din estul ţării

02:30

Pugilista italiană Angela Carini an ales să abandoneze proba de categoria mijlocie mică, 66 de kilograme, după ce a fost pusă în situația de a concura împotriva unui bărbat transgender, adică care se consideră femeie.Imane Khelif (Algeria) a primit acceptul Comitetului Olimpic Internațional pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris la probele feminine, deși sexul său la naștere era cel masculin. Aceasta a câștigat partida din optimile de finală împotriva italiencei Angela Carini prin abandon.Carini a încasat o lovitură foarte puternică în față și s-a îndreptat spre colțul ringului. După o scurtă discuție cu antrenorul ei, aceasta a luat decizia de a pune capăt duelului, întrucât durerea era una insuportabilă. „Mă doare atât de tare, încât nu vreau să continui”, i-a spus antrenorului. La finalul meciului, italianca și-a explicat decizia.„Nu e corect… aceasta nu este o înfrângere pentru mine, să fiu aici, să pășesc peste aceste corzi este o onoare. Am urcat în ring și am încercat să lupt. Am vrut să câștig.Am primit două lovituri în nas și nu mai respiram, mă durea foarte tare, m-am dus la maestrul Renzini și cu maturitate și curaj am spus gata”, a declarat Angela Carini la finalul partidei cu Imane Khelif.