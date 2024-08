Octavian Țîcu – pretendent la alegerile prezidențiale. Va candida din partea Blocului „Împreună”

02:30

Lituania va oferi Republicii Moldova drone și aparate termice pentru vedere de noapte. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării al Lituaniei, Laurynas Kasčiūnas, care efectuează o vizită la Chișinău. Oficialul străin a refuzat să comunice numărul de unități, însă a menționat că dispozitivele „vor fi foarte utile" țării. Pe 1 august, la Chișinău, ministrul apărării