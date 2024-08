Atleta moldoveană Zalina Marghieva a evoluat la Olimpiada de la Paris. Ce rezultat a înregistrat

02:30

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs în după amiaza zilei de 1 august în zona Vrancea din România. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova. Pe 1 august, Institutul român de cercetare-dezvoltare pentru fizica pământului a anunțat că în zona seismică Vrancea s-a înregistrat un cutremur mediu. Cutremurul a […] The post Cutremur în zona Vrancea din România: a fost resimțit și în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.